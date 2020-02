Accusations contre Mimi et Amadou Ba:Toubab Diop recadre Barra Ndiaye

Toubab Diop, le jeune responsable “Aperiste” de Guédiawaye est très remonté contre le sieur Bara Ndiaye. A l’en croire, le Maire de Meouane, a intérêt à se taire et à se terrer. Selon notre interlocuteur, Bara Ndiaye a tout simplement perdu le nord. Et ce, en s’attaquant vertement à deux hauts responsables du parti, en l’occurrence, le Chef de la diplomatie Sénégalaise Amadou Ba et à Madame Aminata Touré, la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Toubab Diop réagissait ainsi, à la récente sortie dans la presse du Maire de Meouane à l’encontre de ces deux hautes personnalités du régime, citées plus haut. Très en verve, Toubab Diop interpelle directement le Président Macky Sall sur les agissements de Bara Ndiaye. A l’en croire, ce dernier qui est incapable de rassembler deux pelés et trois tondus, a été littéralement pulvérisé dans sa localité, par l’opposition, lors de la présidentielle de février 2019. C’est la raison pour la laquelle, Toubab Diop exhorte à nouveau, le Président Macky Sall à “freiner”, le sieur Bara Ndiaye pendant qu’il est encore temps. A l’en croire, ni Mimi Touré, encore moins Amadou Ba, ne sont ses égaux.