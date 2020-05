Accusations contre l’Institut Pasteur : Dr Amadou Sall solde ses comptes

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) sort enfin de ses gongs pour apporter sa part de vérité sur les nombreuses accusations dont il est victime ces derniers temps, notamment concernant la pandémie du Covid-19 et les tests qu’il effectue pour le compte du gouvernement du Sénégal. Et la dernière en date émane de Docteur Cheikh Sokhna qui fustige la posture de l’entité dirigée par Dr Amadou Sall concernant à refuser de remettre une souche du Covid-19 à l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) dont Pr Souleymane Mboup est à la tête.



«L’IPD est une fondation sénégalaise d’utilité publique à but non lucratif, conformément au décret n°210-614 du 27 mai 2010. Contrairement à ce qui a été déclaré au niveau de la presse, l’IPD n’a jamais reçu de demande officielle émanant d’une quelconque institution de recherche pour la mise à disposition de la souche Covid-19», a déclaré le Directeur général de l’IPD.



Pasteur est aussi pointé du doigt pour une affaire de faux diagnostic. Mais il n’en est rien, rétorque Dr Sal lequel précise : «il n’y a jamais eu de transmission au MSAS de résultats doubles ou contradictoires pour les médecins concernés », avant d’ajouter qu’une «deuxième série de prélèvements avec des fiches correctement renseignées nous a été transmise et nous a permis d’effectuer les tests et de donner les résultats négatifs de ces personnes tels qu’annoncés par le MSAS lors de son point quotidien». Et de conclure : «aucun résultat faux ou contradictoire n’a été rendu au Ministre de la Santé».