Accusé de viol sur sa copine de 12 ans : Un chanteur religieux présenté au procureur de Diourbel

Un chanteur religieux et sa petite amie âgée de 12 ans devront solder leurs comptes devant la barre du tribunal de grande instance de Diourbel. Le premier nommé est accusé d'un double viol et de menaces de mort par la fillette N. M. D., présumée victime dans cette affaire. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le présumé criminel a été présenté au procureur. Détails !

Tombé sur son charme, M. G. Lô a déclaré sa flamme à la fillette N. M. D. âgée seulement de 12 ans, qui a fini par accepter la main tendue. Mais cette relation amoureuse clandestine n'a duré qu'un mois, selon des sources de Seneweb.

L'affaire s'est ébruitée dans le quartier Darou Miname, lorsque cette élève a confié qu'elle a été agressée sexuellement par son petit ami. Mais le chanteur religieux incriminé a nié catégoriquement les faits.

Suite à la plainte déposée à la brigade spéciale de Touba, la victime a été conduite à l'hôpital Matlaboul Fawzainy par sa mère. Après examens, le gynécologue a confirmé que la fillette de 12 ans est victime d'une agression sexuelle. "[..] Défloration ancienne dans un contexte de suspicion d'abus sexuel chez une adolescente de 12 ans", lit-on dans le rapport versé dans le dossier transmis au parquet de Diourbel.

L'élève N. M. D., assistée de sa mère, a donné sa version des faits. Tout au long de l'enquête, elle n'a pas varié dans ses propos. "M. G. Lô m'a interceptée dans la rue pour m'inviter chez lui, au moment où je me rendais à la boutique pour une commission de ma mère. J'ai hésité dans un premier temps avant d'accepter de le suivre jusqu'à dans une chambre. Une fois à l'intérieur, mon copain m'a contrainte de coucher avec lui", explique-t-elle devant les gendarmes-enquêteurs de la brigade spéciale de Touba.

Après avoir satisfait sa libido, le chanteur religieux a menacé de la tuer, si elle le dénonce, selon la plaignante. Mais le mis en cause aurait récidivé le jour où la fillette était retournée chez son petit ami. "Je suis retournée chez mon copain pour lui faire savoir que je ne peux plus garder le silence. Mais il m'a intimidé de me taire, avant de me projeter au lit. M. G. Lô m'a violée une nouvelle fois. Puis, il a réitéré ses menaces de mort", déclare la victime sur procès-verbal.

Cuisiné à son tour, le chanteur religieux a nié partiellement les faits. Il a contesté tout au long de l'enquête d'avoir couché avec la plaignante. "N. M. D. était ma petite amie, mais je n'ai jamais entretenu de rapports sexuels avec elle. Je confirme qu'elle m'a rendu visite. Mais on n'a fait rien d'extraordinaire. Même lorsqu'elle s'est couchée sur ma poitrine, je l'ai repoussée immédiatement. Et elle en a profité pour rebrousser chemin", s'est défendu le présumé violeur lors de son interrogatoire.