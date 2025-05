Accusés de menaces de mort, deux gardes du corps de Barthélémy Dias convoqués par la police

Suite et pas fin de cette affaire, devenue virale, ébruitée hier par dakarposte.



En effet, nos radars, qui adorent fourrer leur nez partout, nous soufflent que des limiers du commissariat de Dieuppeul ont remis des convocations aux mis en cause, c'est à dire le tandem , au nombre des préposés de la sécurité de l'ex maire de Dakar.



Aux dernières nouvelles, les sieurs Landing et Macky Gassama sont tenus de déférer le 30 Mai prochain à une convocation des flics de Dieuppeul.



Pour rappel, le conseiller municipal répondant au nom de Habib Mboup a esté en justice contre deux gardes-du-corps de l'ex maire de Dakar en l'occurence Barthélémy Dias.



En effet, le jeune conseiller municipal Mermoz-Sacrée-Cœur, par ailleurs Président mouvement ACS, qui déclare avoir été pris pour cible par les sieurs Macky Gassama et Landing (gorilles de Dias fils), a déposé une plainte au niveau de Dame Justice pour injures et menaces de mort.



Il nous revient qu'Habib Mboup a soutenu mordicus dans sa déclaration, preuves à l'appui, que Macky et Landing ont proféré des menaces de mort à son encontre non sans l'abreuver d'insanités.





Affaire à suivre...