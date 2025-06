Trump refuse le visa à 5 basketteuses sénégalaises

L’ambassade des États-Unis a refusé le visa à cinq joueuses et treize membres du staff (techniciens, médicaux et administratifs) de la sélection féminine A de basket. Les dix-sept personnes de la délégation sénégalaise devaient se rendre au pays de l’Oncle Sam dans le cadre de la préparation des Lionnes pour l’Afrobasket féminin (Côte d’Ivoire, 26 juillet-3 août).



Les Américains ont accordé le sésame à deux techniciens et autant de joueuses, signale Record, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi. Très peu pour effectuer le voyage selon le plan initial des dirigeants du basket national.



«Le refus de l’ambassade des États-Unis ne saurait se justifier, soupire une source anonyme du journal. Car, le ministère des Sports et la Fédération ont rempli toutes les conditions sur le plan administratif. La tutelle a fait les lettres de facilitation et saisi directement les autorités américaines compétentes. La Fédération a pris les devants pour trouver les rendez-vous et établir les dossiers de demande de visa.».





Le Sénégal, qui veut renouer avec le titre continental dix ans après son dernier sacre, est logé dans le groupe C du premier tour de l’Afrobasket féminin 2025, en compagnie de l’Ouganda et de la Guinée.





















































