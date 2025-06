Israël commence à rapatrier par avion ses ressortissants bloqués à l'étranger

Israël a commencé à rapatrier ses ressortissants bloqués à l'étranger depuis le début de l'affrontement avec l'Iran la semaine dernière. Deux vols en provenance de Chypre ont atterri à Tel-Aviv mercredi matin.





L'espace aérien israélien est fermé depuis que le pays a lancé une campagne surprise de frappes aériennes contre l'Iran vendredi, à laquelle Téhéran a riposté en envoyant des centaines de drones et de missiles.

Au total, 13 vols de rapatriement étaient prévus mercredi au départ de Larnaca, à Chypre, vers Israël, dont neuf vers Haïfa et quatre vers Tel-Aviv, selon un opérateur aéroportuaire chypriote.





Le ministère israélien des transports indique que jusqu'à 150 000 Israéliens se trouvent actuellement hors du pays, dont un tiers environ tentent de rentrer chez eux.





Ils sont nombreux à s'être retrouvés à Chypre, qui est le pays de l'UE le plus proche d'Israël. Les avions des trois compagnies aériennes israéliennes ont été transférés à Larnaca depuis le début du conflit avec l'Iran la semaine dernière.



L'escalade entre l'État hébreu et Téhéran ont contraint la plupart des pays du Moyen-Orient à fermer leur espace aérien. Des dizaines d'aéroports ont interrompu tous les vols ou réduit considérablement leurs activités, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués et d'autres incapables de fuir le conflit ou de rentrer chez eux.



Coincés en Bulgarie



Au moins 400 citoyens israéliens seraient actuellement bloqués sur la côte bulgare de la mer Noire.

L'une de ces touristes, Galid, a déclaré à Euronews qu'elle ne savait pas quand elle et sa famille pourraient rentrer en Israël : "Nous ne pouvons pas rentrer maintenant. Nous devons rester ici avec les enfants et attendre. Il n'y a rien à faire pour l'instant. C'est la guerre".

Deux autres touristes, Eden et Itai, ont déclaré qu'ils avaient exclu la possibilité de prendre l'avion pour la Jordanie ou l'Égypte et d'entrer ensuite en Israël par la frontière terrestre parce qu'ils avaient un enfant en bas âge.







Les hôtels où séjournent les Israéliens bloqués en Bulgarie ont fait l'objet d'une présence policière et de mesures de sécurité accrues ces derniers jours.

La compagnie nationale israélienne El Al envisage de proposer des dizaines de vols pour rapatrier les Israéliens à partir de diverses capitales européennes telles qu'Athènes, Rome et Paris. La petite compagnie Arkia ramènera quant à elle les citoyens israéliens de Grèce, de Chypre et du Monténégro, tandis qu'Israir organise des vols pour les touristes israéliens bloqués à Chypre, en Grèce et en Bulgarie.

Cependant, les vols de passagers ne décollant toujours pas d'Israël, des dizaines de milliers de touristes sont actuellement bloqués dans le pays.





Sixième jour de frappes réciproques



Des frappes aériennes israéliennes ont touché Téhéran, la capitale de l'Iran, dans la nuit de mardi à mercredi et aux premières heures de la matinée, tandis que l'Iran lançait un nouveau barrage de missiles sur Israël, qui n'aurait fait aucune victime, selon les autorités.

Les attaques de ces derniers jours entre les deux pays ont ouvert un nouveau chapitre dans leur conflit de longue date. Nombreux sont ceux qui, dans la région, craignent une escalade régionale alors que l'affrontement ne montre aucun signe d'apaisement.





Un groupe iranien de défense des droits de l'Homme basé à Washington, Human Rights Activists, affirme qu'au moins 585 personnes, dont 239 civils, ont été tuées et plus de 1 300 blessées par les frappes israéliennes sur l'Iran.





De son côté, depuis vendredi, l'Iran a tiré environ 400 missiles et des centaines de drones dans des frappes de représailles, qui auraient tué au moins 24 personnes en Israël, tous des civils, et en ont blessé des centaines, selon les autorités israéliennes.