Pêches : un nouveau protocole entre Dakar et Bissau

Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont signé un nouveau protocole d’application de leur convention bilatérale dans le domaine des pêches, a appris l’APS de source officielle.



Le document a été paraphé, mardi, par la ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Fatou Diouf, et Mário Musante da Silva Loureiro, ministre des Pêches de la République de Guinée-Bissau.



Avec ce nouveau protocole d’accord entre les deux pays, les pêcheurs sénégalais ‘’peuvent aller pêcher en Guinée-Bissau sans courir aucun risque’’, a assuré la ministre sénégalaise des Pêches dans un message publié sur X.



Selon elle, cette nouvelle dynamique découle d’une ‘’volonté commune de relancer’’ le partenariat dans le domaine de la pêche maritime, notamment artisanale.



”Nous y avons intégré des dispositifs innovants, dans l’optique de renforcer la solidarité et la fraternité entre nos deux peuples, tout en contribuant concrètement à leur développement”, a indiqué Fatou Diouf.



La ministre des Pêches et de l’Economie maritime a salué l’engagement des experts, du corps diplomatique, des agents du département, et de tous les acteurs qui n’ont ménagé aucun effort pour aboutir à un compromis dans l’intérêt supérieur de la Nation.















































APS