Le guide suprême iranien rejette l'appel à la reddition alors qu'Israël pilonne Téhéran

Des explosions ont été entendues dans la capitale iranienne, tandis que l'aviation israélienne pilonnait Téhéran dans la nuit et mercredi. Moins d'une semaine après le début du conflit, Israël affirme que ses avions ont carte blanche dans le ciel de la ville.

L'Iran a lancé une petite salve de missiles sur Israël, sans faire de victimes, et Israël a assoupli certaines restrictions pour les civils. Parallèlement, la peur s'est emparée de la capitale iranienne : les rues sont vides, les commerces fermés et les communications, au mieux, inégales. Des milliers de personnes ont fui.

Le guide suprême de l'Iran a rejeté mercredi les appels américains à la reddition et a averti que toute intervention militaire américaine leur causerait des « dommages irréparables ».

Par ailleurs, un responsable iranien affirme que l'entrée en guerre des États-Unis incitera le Hezbollah à agir.





Le président américain Donald Trump s'est d'abord distancié de l'attaque surprise israélienne de vendredi, qui a déclenché le conflit, mais a laissé entendre ces derniers jours une plus grande implication américaine, affirmant vouloir quelque chose de « bien plus important » qu'un cessez-le-feu. Les États-Unis ont également déployé davantage d'avions et de navires de guerre dans la région.





Une NGO humanitaire : 585 personnes ont été tuées en Iran



Les frappes israéliennes contre l'Iran ont fait au moins 585 morts et 1 326 blessés, a annoncé mercredi une organisation de défense des droits humains.





L'organisation Human Rights Activists, basée à Washington, a fourni ces chiffres, qui couvrent l'ensemble du territoire iranien. Parmi les victimes, elle a identifié 239 civils et 126 membres des forces de sécurité.

Human Rights Activists, qui a également fourni un bilan détaillé des victimes lors des manifestations de 2022 suite à la mort de Mahsa Amini, vérifie les informations locales en République islamique avec un réseau de sources qu'elle a développé dans le pays.



L'Iran n'a pas communiqué de bilan régulier des victimes pendant le conflit et a minimisé le nombre de victimes par le passé. Son dernier bilan, publié lundi, fait état de 224 morts et 1 277 blessés.





Le Congrès américain : l'Amérique « prête à agir » si l'Iran ne renonce pas au nucléaire



Les membres de la Chambre des représentants des États-Unis sont en visite aux Émirats arabes unis, un allié clé dans le Golfe, alors que le conflit entre Israël et l'Iran a gelé les négociations nucléaires entre Washington et Téhéran.





« Un Iran doté de l'arme nucléaire constitue une menace existentielle », a déclaré le représentant démocrate Brad Schneider à l'AP à Dubaï.

Schneider représente le 10e district de l'Illinois, qui comprend des communautés aisées et ouvrières le long du lac Michigan et est une circonscription pivot classique avec un grand nombre d'électeurs juifs.

Soulignant l'importance de la dissuasion, le représentant républicain Donald Bacon du Nebraska a déclaré : « Si l'Iran attaque nos forces, je vous garantis une réponse très ferme, et c'est pourquoi je pense que le président met en place des forces pour se préparer. »







Trump : il n'est pas « trop tard » pour l'Iran à renoncer



L'ayatollah Ali Khamenei a averti mercredi que les États-Unis craignaient que des frappes visant l'Iran « causeraient des dommages irréparables » et que son pays ne répondrait pas à l'appel de Trump à la reddition.

« Je (leur) souhaite bonne chance », a déclaré Trump, interrogé sur le refus du guide suprême de se rendre.

« Rien n'est trop tard », a déclaré Trump lorsqu'on lui a demandé si l'implication directe des États-Unis dans les opérations militaires israéliennes contre l'Iran devenait inévitable. Il a ajouté : « Je peux vous le dire. L'Iran a beaucoup de problèmes.»

Ces propos ont été tenus lors d'un événement sur la pelouse sud de la Maison-Blanche pour assister à la levée d'un nouveau mât.





Les médias iraniens démentent les rumeurs de frappe sur la résidence de Khamenei



Une agence de presse semi-officielle iranienne a démenti les rumeurs selon lesquelles une frappe aérienne israélienne aurait visé la résidence du Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.





C'est la première fois que des médias iraniens reconnaissent explicitement que le chef suprême de la République islamique était une cible.

L'information provient de l'agence de presse Fars, considérée comme proche des Gardiens de la révolution iraniens.

Fars a décrit ces rumeurs comme témoignant de « la colère et de la confusion des États-Unis et du régime sioniste face aux déclarations fermes faites aujourd'hui par le Guide suprême ».





Le ministre allemand des Affaires étrangères a souligné la volonté des pays européens de discuter avec l'Iran d'une solution à la crise nucléaire. Il a toutefois affirmé que Téhéran devait agir.

Johann Wadephul a déclaré mercredi qu'« il n'est jamais trop tard pour s'asseoir à la table des négociations, pourvu que les intentions soient sincères ».

Il s'exprimait deux jours après une conversation téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ses homologues français et britannique et le chef de la diplomatie de l'Union européenne.

Wadephul a déclaré que les responsables européens avaient clairement indiqué que leurs pays – signataires de l'accord nucléaire iranien de 2015 avec les puissances mondiales – « restaient prêts à négocier une solution ».

Il a toutefois ajouté que « l'Iran doit agir de toute urgence. Il doit prendre des mesures de confiance vérifiables », notamment une déclaration crédible affirmant que Téhéran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire.





L'Union européenne a contribué à l'évacuation d'environ 400 de ses citoyens d'Israël via la Jordanie et l'Égypte, dans le cadre de ses efforts de coordination des interventions d'urgence face au conflit au sein des 27 pays de l'Union.

« À ce jour, nous estimons que plus de 400 citoyens européens ont été rapatriés grâce à ce mécanisme de protection civile de l'UE », a déclaré Eva Hrncirova mercredi à Bruxelles.

Elle a indiqué que l'UE répondait aux demandes d'aide à l'évacuation de la Slovaquie, de la Lituanie, de la Grèce et de la Pologne depuis le Moyen-Orient.

« Les États membres coordonnent la liste et nous cofinançons ces vols à hauteur de 75 % des coûts de transport », a-t-elle précisé.