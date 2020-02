Achat de véhicules au CESE : Grosse colère de Macky contre Aminata Touré

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré, a décroché une ligne de crédit à la Banque agricole pour permettre aux conseillers de s'acheter des voitures. Alors que le chef de l'Etat avait interdit, depuis la nomination d'Aminata Touré, qu'on achète des voitures aux membres du Cese.



Les montants pour l'acquisition des véhicules varient entre 6 et 20 millions Fcfa. Mis au parfum de cette affaire, Macky Sall a piqué une grosse colère. "Le Président Sall était dans tous états quand il a appris la nouvelle", rapporte une source du journal Les Échos.



Le Daf du Cese, Mandiaye Diop, précise qu'il s'agit de crédits personnels et individuels et que le Cese, qui n'a mis aucun sou dans cette ligne de crédit, ne fait qu'encadrer et jouer le rôle de facilitateur. Et de signaler que Macky Sall est au courant.



"Ce sont des crédits individuels. Les gens vont signer individuellement leur contrat avec la Banque. Les prélèvements se font à la source et sont versés dans un compte bancaire. Le Conseil ne fait qu'encadrer. Le Conseil est un tiers dans cette affaire", précise Mandiaye Diop.