Actes contre nature à Kaolack : deux garçons de 9 et 10 ans surpris en plein ébats sexuels

Le commissariat de police de Kaolack a été saisi, le 04 juillet 2026, vers 14 heures, d'un signalement d'acte contre nature impliquant deux mineurs. Les faits se sont déroulés dans un bâtiment en construction du quartier Léona.



C'est B.Cissé, 35 ans, informaticien domicilié à Léona, qui s'est présenté au commissariat pour dénoncer les faits. Selon ses déclarations, il avait surpris les deux mis en cause en train de se livrer à des actes contre nature à l'intérieur du bâtiment inachevé.



La découverte a provoqué un attroupement de jeunes du quartier, rassemblés autour du lieu avec l'intention de s'en prendre physiquement aux deux enfants. Face à ce risque de lynchage, B.Cissé est intervenu pour les soustraire à la foule et les conduire à son propre domicile, le temps de les mettre en sécurité.



Un transport sur les lieux effectué par les policiers a ensuite permis l'interpellation des deux mineurs. Il s'agit de S. S.Samb, âgé de 9 ans, élève domicilié à Kasnak, et d'O.Dimbalane, âgé de 10 ans, élève coranique domicilié à Bonghré Peulhga.

Sur instructions du procureur Abass Yaya Wane, chef du parquet de Kaolack, les deux enfants ont été mis à la disposition de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) pour une prise en charge adaptée.





































































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