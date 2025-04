Activement recherché suite à plus de...30 plaintes pour escroquerie au visa, Elhaj Diagne, finalement arrêté par la DIC

Fin de cavale pour le sieur Elhaj Diagne !



Selon des informations exclusives de dakarposte, cet individu, qui était activement recherché par les limiers et pandores du Sénégal, est finalement tombé.



En attendant d'y revenir, Elhaj Diagne a été mis aux arrêts chez lui à Thies par des éléments de la Division des Investigations Criminelles .



De nos recoupements, il ressort que plus de trente plaintes pour escroquerie au visa à son encontre se sont amoncelées entre la police et la gendarmerie.











Affaire à suivre...