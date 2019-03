Adama Bâ ,Président de section APR France, défend Moïse Sarr

En ma qualité de président de la commission mobilisation et propagande de l'APR à Paris et très proche collaborateur de Moïse Sarr, je ne peux pas passer sous silence, les infâmes propos de Habibatou Diop à l'encontre de notre vaillant ami et responsable Moïse Sarr, Directeur des Bourses du Sénégal en France.

En effet, nous comprenons aisément que, c'est juste pour sortir de l'anonymat que Habibatou Diop s'est honteusement attaquée à Moïse Sarr, qui représente aujourd’hui à Paris pour nous responsables le symbole de l'unité de l’APR.

Ainsi, avant de continuer j'aimerais tout d’abord mettre en lumière l’extraordinaire travail de fourmi que nous avons effectué avec l'aide diligente de Moïse Sarr. Nous avons donc fait pendant la campagne électorale le tour de 57 foyers à Paris et en région parisienne, chambre par chambre, nous avons échangé avec tous les sénégalais résidants à Paris des sympathisants aux opposants. Nous avons sensibilisé les sénégalais quant à l'enjeu de ces élections présidentielles dont l’issue doit consacrer la continuité efforts consentis par le candidat Macky Sall, qui a résolument engagé le Sénégal sur le chemin de l’émergence avec des progrès réels.

En plus de cela, Moïse Sarr a mis à notre disposition des bus pour déplacer des bus pour déplacer notre électorat vers les lieux de votes. Pour, pour terminer nous avons appelé dans nos villages d'origine(plus 70 villages) pour faire voté nos parents, nos épouses, nos fils et filles etc.

Aujourd’hui, nous devons reconnaître au moins un fait, c'est que Moïse Sarr est un travailleur, il est sérieux et ouvert. Il n'a jamais critiqué un responsable politique, il n'est pas adepte des sorties médiatiques folkloriques contre qui que se soit. Ainsi, comme le disait le défunt Président Américain, John Fitzgerald Kennedy, « la victoire a mille père, mais la défaite est orpheline ». En substance, chacun est libre de s'estimer l'artisan de la victoire du Président Macky Sall mais pourquoi critiquer ou s’attaquer un responsable lâchement pour se montrer.

À mon avis, cela démontre l’étroitesse d'esprit de cette jeune dame Habibatou Diop, irresponsable de surcroit inexpérimenté. Elle passe tout son temps sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snap Chat ses comptes fonctionnent toujours en plein régime. À mon humble avis, elle n'est pas la lionne tant prétendue du Président Macky Sall, elle est plutôt la lionne des réseaux sociaux. Je la rappelle ici, que la responsabilité politique, ce n'est pas l'art d'attaquer pompeusement ses partenaires sous couvert de jalousie et d'hypocrisie. C'est plutôt, l'art d'encourager, d'avoir un esprit de dépassement et d'aider ses partenaires, c'est exactement ce que fait Moïse Sarr.

Avant de terminer, je remercie et félicite l'ensemble des responsables qui ont œuvré pour la victoire du Président Macky Sall à Paris et au Sénégal. Je remercie personnellement, Moïse Sarr, le directeur des bourses à l’étranger, Amadou Diallo, le Consul de Paris, le ministre de la formation professionnelle Mamadou Talla, le chargé de la communication de la Présidence de la République, El Hadji Hamidou Kassé, conseiller à la primature, Amadou Ciré Sall et notre député de la diaspora, Demba Sow.



Adama Ba, Président du Mouvement Avenir Et Devenir De Nos Localités

Président de section APR France

Président de la commission mobilisation et propagande.