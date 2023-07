Adresse à la nation- Macky parlera lundi soir !

Sa candidature est un secret de polichinelle. Encore faut-il l'officialiser. Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que le Président Macky Sall entend annoncer lundi 3 Juillet prochain, sous le ciel étoilé du convoité Palais Présidentiel, qu'il sera candidat à sa propre succession.



En effet, selon des informations fiables en possession de dakarposte, "wadji thi roukhou Mermoz bi", comme on le surnomme, compte solliciter encore la confiance du commun des Sénégalais pour un pour un nouveau mandat de président de la République.



Il lui reste à désormais défendre son bilan mais aussi et surtout croiser le fer avec l'opposant, notamment les pros-Sonko, entre autres militants et responsables contempteurs de son régime...