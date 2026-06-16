Affaire AEE Power EPC : Après 6h d’audition, TAS brandit des "documents en béton"...

Devant la presse, le leader de République des Valeurs a réitéré ses accusations sur le contrat entre l’ASER et la firme espagnole AEE Power EPC. Sur les 37 milliards FCFA décaissés, seuls 7 milliards auraient servi à payer des primes. Le reste ? « L’argent a été dispersé aux quatre vents à travers le monde », accuse-t-il.



« Depuis deux ans, les Espagnols nous avaient avertis qu’il existait des soupçons de prévarication sur notre argent. Cela devient de plus en plus clair », a martelé TAS. Il pointe aussi le refus d’AEE Power EPC de fournir ses relevés bancaires à Madrid, qu’il interprète comme un « aveu » de culpabilité.



Le député ne s’arrête pas aux soupçons financiers. Il met en garde ses détracteurs qui mènent, dit-il, des campagnes de dénigrement en ligne : « À la place de ceux qui racontent des ragots et des rumeurs [...], je me ferais du souci, car l’enquête va se poursuivre jusqu’au bout, ici au Sénégal, mais aussi en Espagne ».



Plus grave : TAS dénonce des blocages politiques. « Il y a des gens tapis dans les plus hautes sphères de l’État, qui savent ce qui s’est passé et qui ont refusé qu’on enquête, qui ont fermé la bouche, les yeux et les oreilles [...] Ce ne sont pas des complicités de fonctionnaires ordinaires, mais des complicités au plus haut niveau de l’État ».



Pour TAS, la boucle est presque bouclée grâce à la coopération judiciaire Dakar-Madrid. Les enquêteurs de la SR disposeraient désormais d’éléments « documentés » pour aller vite.

























































igfm