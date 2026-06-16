Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice

L’enquête judiciaire autour de l’affaire Ndiaga Seck continue de révéler de nouveaux éléments qui alimentent un dossier déjà explosif. Alors que plusieurs personnes ont été placées sous mandat de dépôt ces derniers jours, les investigations menées par les enquêteurs mettent en lumière ce qui est présenté comme un réseau structuré de mise en relation entre hommes, dans un contexte où l’homosexualité demeure réprimée par la législation sénégalaise.



Selon les informations rapportées par Libération, le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Louga a encore délivré six mandats de dépôt hier, confirmant ainsi la détermination de la justice à faire toute la lumière sur cette affaire qui secoue l’opinion publique.



Au centre des nouvelles révélations figure Cheikh Niass, plus connu sous le surnom de « Cheikh Styliste ». Âgé de 39 ans et domicilié à Darou Salam 6, à Yeumbeul, il est présenté par les enquêteurs comme un acteur clé dans le système découvert lors de l’exploitation du téléphone de Ndiaga Seck.



Des aveux qui accablent



Toujours selon Libération, Cheikh Niass aurait reconnu lors de son audition avoir entretenu des relations avec Ndiaga Seck. Mais les enquêteurs lui attribuent également un rôle plus important. Il aurait admis avoir servi d’intermédiaire en mettant Ndiaga Seck en contact avec plusieurs hommes.



Les investigations ont notamment permis de récupérer des messages dans lesquels le styliste envoyait à Ndiaga Seck des photographies de jeunes hommes qu’il présentait comme des « tailles fines ». Une fois les profils identifiés, Ndiaga Seck récupérait leurs coordonnées afin d’entrer directement en contact avec eux.



Pour les enquêteurs, ces échanges constitueraient des éléments matériels attestant de l’existence d’un réseau de mise en relation organisé.



Le bijoutier Modou Sylla cité dans l’enquête



L’un des noms apparus dans les échanges est celui de Modou Sylla, un bijoutier de 35 ans résidant à Pikine. D’après les éléments cités par Libération, c’est par l’intermédiaire de ce système que Ndiaga Seck serait entré en contact avec lui.



Les enquêteurs ont également exploité plusieurs conversations dans lesquelles Modou Sylla se présenterait comme étant « libre comme l’air » avant d’évoquer la possibilité de présenter d’autres personnes à Ndiaga Seck.



Lors de son audition, le bijoutier aurait livré des déclarations qui donnent une dimension internationale à l’affaire. Selon ses propos rapportés par Libération, il aurait expliqué certains de ses agissements par le fait que son « partenaire officiel » résiderait actuellement au Canada.



Une enquête loin d’être terminée



Avec les nouvelles arrestations et les nombreux éléments numériques saisis, l’enquête semble encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Les autorités judiciaires poursuivent l’exploitation des téléphones et des échanges électroniques afin d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires.

































































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