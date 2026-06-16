C’est l’Afrique qui gagne" : La phrase de Sonko sur France-Sénégal irrite la droite française

Invité à se prononcer sur le match, le président de l’Assemblée nationale a refusé de trancher : « Peu importe le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique ». Argument : la sélection française compte une large part de joueurs binationaux ou d’origine africaine.



Un message d’unité adressé aux deux publics. Mais qui n’a pas fait l’unanimité côté français.



Sur le plateau de Cnews, Erik Tegner, président de Frontières Media, a réagi sans détour. Il qualifie les propos de Sonko de "racistes" et y voit un discours qui pourrait être repris par LFI pour vanter "la diversité qui fait gagner la France".



Pour le chroniqueur, cette vision "s’inscrit et infiltre nos quartiers". Une attaque directe qui transforme une phrase d’avant-match en débat sur l’identité nationale.



Ce n’est pas la première fois qu’un match entre les deux pays déborde sur le terrain politique et identitaire. Entre la phrase de Sonko et la réponse de Tegner, le choc de mardi s’annonce déjà chaud dans les tribunes comme dans les médias.



































































igfm