Sénégal–France : Gana prêt à 100 %

À quelques heures du choc très attendu entre le Sénégal et la France en Coupe du monde 2026, le staff technique des Lions de la Téranga peut souffler. L’effectif sénégalais est désormais au complet, avec une nouvelle rassurante concernant Idrissa Gana GUEYE.



Le milieu de terrain d’Everton avait inquiété lors d’une précédente séance d’entraînement, après avoir été contraint de l’écourter à la suite d’un choc. Par précaution, le staff médical avait immédiatement adapté sa charge de travail afin d’éviter toute aggravation à l’approche de cette rencontre décisive.



Mais les doutes ont rapidement été dissipés. Lors de la séance de ce lundi, le vice-capitaine sénégalais a réintégré le groupe sans restriction. Il a participé normalement à l’intégralité de l’entraînement collectif, affichant une condition physique satisfaisante et ne montrant aucune gêne apparente.



Cette évolution positive confirme son retour complet dans le dispositif, une nouvelle importante pour le sélectionneur Pape THIAW, qui pourra compter sur l’un de ses joueurs les plus expérimentés pour ce rendez-vous de prestige face aux Bleus





























































walf