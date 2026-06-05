Affaire ASER-AEE POWER : Le parquet financier fait le point et confie l’enquête à un juge

Dans un communiqué officiel publié ce 5 juin 2026, sur sa page LinkedIn, le parquet financier a détaillé l’état d’avancement des différentes procédures judiciaires qui secouent la société AEE POWER et ses relations avec l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).



Selon le procureur de la République financier, l’affaire est désormais entre les mains d’un juge d’instruction.



Dans son communiqué, le parquet rappelle que, le 17 septembre 2024, l’administrateur de la maison-mère espagnole, AEE POWER EPC SAU, avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Dakar.



La plainte visait l’administrateur de la filiale locale AEE POWER SENEGAL, le Project Manager de ladite société ainsi qu’AEE POWER SENEGAL elle-même. Les chefs d’accusation retenus sont : « Tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives et manœuvres frauduleuses. »



Face à la nature financière du dossier, le doyen des juges d’instruction s’est finalement dessaisi au profit du nouveau parquet financier, qui a confié l’affaire à un juge d’instruction le 23 mars 2026.



Une fausse quittance de 918 millions F CFA



Selon le parquet financier, parallèlement à cette guerre interne, l’État du Sénégal est entré dans la procédure judiciaire par le biais de l’agent judiciaire de l’État (AJE). Une enquête avait été ouverte dès le 6 janvier 2025 auprès de la Division des investigations criminelles (DIC).



L’utilisation d’une fausse quittance d’un montant de 918 339 800 F CFA est au cœur de cette enquête. Ce document falsifié aurait servi à l’enregistrement du contrat initial entre AEE POWER EPC et l’ASER.



Constatant des « liens de connexité évidents » entre l’affaire d’escroquerie interne et cette présumée fraude fiscale de grande ampleur, le parquet financier a saisi le même juge d’instruction en vue d’une jonction des deux procédures.



C’est le montant de cette fausse quittance administrative qui a attiré l’attention de l’AJE.



Concernant la plainte déposée par le député Thierno Alassane Sall, le procureur financier informe que l’enquête menée par la section de recherches se poursuit.



























































igfm