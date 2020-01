Affaire Alassane O. Diop, le nouveau scandale qui secoue la justice sénégalaise

Mais pourquoi l’affaire ne refait-elle surface que maintenant ? En fait, elle vient d’être révélée au grand jour par "Walf Quotidien" sans oublier qu’Alassane O. Diop a été jugé hier, par contumace. Le journal, dans sa parution de ce mardi, révèle que le trafiquant de drogue a été gracié, alors qu’il n’était même pas éligible à présenter un dossier de grâce.



Arrêté en août 2010 pour trafic de drogue, sa première condamnation à 10 ans de travaux forcés, rendue le 28 janvier 2016, a été confirmée. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt le 23 août 2010. Il a recouvré la liberté après avoir passé 8 ans en prison, après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle en 2018. N’empêche, il a été jugé, hier, par contumace.



Pourquoi a-t-il été gracié par Macky Sall et sur quelles bases ? On ne le sait pas encore.