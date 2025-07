Affaire Amadou Ba/Badara Gadiaga: Les auditions se poursuivent à la Cybersécurité

Au moment où ces lignes sont écrites, le député "Patriote" (Amadou Ba) et le chronique de "Jakarlo" se trouvent encore dans les locaux de la Cybersécurité sis en face du mausolée Thierno Seydou Nourou Tall.



Dakarposte tient de ses radars fureteurs, au parfum de tout ce qui se trame, que le "tandem" a été, durant plusieurs tours d'horloge, au feu roulant d'interrogatoires .



Nos sources nous soufflent que c'est le député "Pastéfien" (convoqué le matin) qui a été d'abord entendu sur procès verbal par les limiers avant l'audition du sieur Gadiaga.



Ont-ils été confrontés? Nos langues au chat, du moins pour le moment car nos radars, aux aguets à la devanture de la Cybersécrurité promettent d'y revenir .





Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore , une audition à la police ou à la maréchaussée, qu'elle soit libre ou dans le cadre d'une garde à vue, implique une série d'étapes et de droits pour la personne concernée.



En résumé, l'audition débute par la vérification de l'identité de la personne et la notification de ses droits.



Ensuite, la personne est interrogée sur les faits, et peut choisir de répondre aux questions, de faire des déclarations, ou de garder le silence. L'audition peut se terminer par des observations de l'avocat, si présent, et le procureur décide des suites de la procédure.



Déroulement général d'une audition à la police:



1. Convocation:



La personne est convoquée par la police ou la gendarmerie, généralement par courrier ou par téléphone, avec indication du lieu, de la date et de l'heure de l'audition.



2. Vérification de l'identité:



La personne est accueillie par un officier de police judiciaire (OPJ) qui vérifie son identité.



3. Notification des droits:

L'OPJ informe la personne de ses droits, notamment :



Le droit de garder le silence.



Le droit à l'assistance d'un avocat, si l'infraction est punie par une peine de prison.



Le droit de bénéficier de conseils juridiques.



Le droit à un interprète si la personne ne comprend pas le français.





4. Interrogatoire:

L'OPJ pose des questions sur les faits reprochés, et la personne peut choisir de répondre ou de garder le silence.





5. Observations de l'avocat:



Si un avocat est présent, il peut faire des observations sur le déroulement de l'audition.





6. Décision du procureur:



Le procureur de la République décide des suites de la procédure, qui peuvent être des poursuites, un classement sans suite, ou une alternative aux poursuites.





Confrontation:



À noter que lors de l'audition, la personne peut être confrontée à la victime ou à d'autres personnes impliquées dans l'affaire.





Les questions et les réponses sont consignées dans un procès-verbal, qui doit être signé par la personne auditionnée.