À l’invitation de Trump, Diomaye Faye plaide pour la paix et les investissements

Le président Faye a d’abord salué les efforts des États-Unis pour la stabilité mondiale. « Je voudrais également exprimer le soutien de l’Afrique à tous les efforts visant à rétablir la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, comme vous le savez, on ne peut faire des affaires que lorsqu’il y a paix et sécurité. Vous œuvrez à construire la paix partout dans le monde afin de favoriser de meilleurs investissements. Le monde entier vous en est reconnaissant », a-t-il déclaré ce 9 juillet 2025 à la Maison Blanche, insistant sur l’importance d’un partenariat international solide pour relever les défis sécuritaires actuels.



Cap sur l’économie



Sur le plan économique, le président sénégalais a voulu rassurer les investisseurs américains sur les perspectives qu’offre son pays. « Je suis président depuis environ 15 ou 16 mois, et je tiens à rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique du Sénégal, ainsi que sur notre environnement réglementaire favorable, que nous continuons d’améliorer pour attirer davantage d’investissements », a-t-il affirmé.



« 950 milliards de mètres cubes de gaz »



Il a ensuite évoqué les opportunités nées des récentes découvertes de ressources naturelles, en soulignant le rôle des entreprises américaines. « Je voulais parler de deux projets qui représentent des opportunités exceptionnelles. Le premier concerne l’U.S. Geological Survey, qui peut aider à évaluer le potentiel minier de notre pays. Grâce à des entreprises américaines, nous avons pu découvrir du pétrole et environ 950 milliards de mètres cubes de gaz que nous pouvons exploiter pour soutenir notre économie », a-t-il souligné.



Ville numérique de 40 hectares



Un autre projet d’envergure a également été présenté : « Il s’agit d’une ville numérique. Nous avons identifié un site en bord de mer à Dakar, s’étendant sur environ 40 hectares. C’est une belle opportunité pour les entreprises américaines de venir faire de Dakar une ville technologique ouverte à l’Afrique », a lancé le président Faye, en invitant les investisseurs à s’y intéresser.



Tourisme



Enfin, il a mis en avant les atouts géographiques du Sénégal pour le développement du tourisme haut de gamme, non sans une touche d’humour à l’attention de Donald Trump : « Je me demandais quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Je sais que vous êtes un excellent joueur de golf. Le golf exige concentration et précision, des qualités qui font aussi les grands leaders. Le Sénégal offre des opportunités remarquables dans le secteur du tourisme. Peut-être qu’un investissement pourrait être envisagé pour un parcours de golf. Ce ne serait qu’à six heures de vol de New York, de Miami, de l’Europe ou du Golfe. Ce serait aussi une belle occasion de montrer vos talents sur le green. »



Le discours du président Bassirou Diomaye Faye a été chaleureusement accueilli par son homologue américain, qui n’a pas manqué de le féliciter pour « ce qu’il est en train d’accomplir ».

















































Le Soleil