Kharakhéna : un site d’orpaillage clandestin démantelé, 23 interpellations

Selon le commandant de la brigade territoriale de Saraya, joint par nos soins, les mis en cause sont des orpailleurs opérant sous la conduite du chef de village de Kharakhéna. Ils avaient installé un site artisanal d’or dans le périmètre d’une société minière privée, Afrigold.



« Ils exploitaient illégalement là-bas depuis un bon moment. Suite à une plainte déposée par la société, une descente a été effectuée par la gendarmerie sur le site. Vingt-trois personnes ont été interpellées, dont le chef de village. D’après certains travailleurs, il ferait partie des organisateurs », a déclaré le commandant Boubacar Ndiaye.



L’officier a précisé que les personnes arrêtées seront probablement transférées à Kédougou dès la clôture de la procédure, attendue ce jeudi.



L’opération de démantèlement a été menée conjointement par la brigade de gendarmerie de Saraya et le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI). Un nombre important de matériels divers a également été saisi lors de l’intervention.



Interrogé sur place, Djiby Dia, orpailleur établi à Kharakhéna et membre du bureau des orpailleurs de la localité, accuse la société minière de s’accaparer des terres des populations locales : « Elle dispose de centaines d’hectares, alors que nous exploitons à peine un hectare. D’ailleurs, Afrigold n’a qu’un permis d’exploration, mais elle se permet d’exploiter en recrutant uniquement des non-Sénégalais. L’État doit se pencher sur cette question, car nous sommes totalement dépossédés de nos terres », a alerté Djiby Dia.















































Le Soleil