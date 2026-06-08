Affaire Aser-Aee Power : LUMIÈRES DU PJF SUR UNE NÉBULEUSE – Le Procureur du Parquet financier saisit

Le dossier explosif de l’Agen­ce sénégalaise d’électrification rurale (Aser) connaît un coup d’accélérateur décisif. Par un communiqué officiel portant le numéro 06, le Parquet financier près le Tribunal de grande ins­tance hors classe de Dakar a formellement rompu le silence pour faire le point sur les multiples procédures judiciaires qui s’entrecroisent dans cette affaire aux ramifications internationales.



Le document officiel du Pool judiciaire financier (Pjf) révèle une situation d’une grande complexité juridique. Tout a commencé le 17 septembre 2024, lorsque l’administrateur de la société de droit espagnol Aee Power Epc Sau a saisi le Doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile. Visés : l’administrateur de la filiale locale Aee Power Sénégal, le Project manager, ainsi que la structure elle-même, pour des accusations graves de tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives et manœuvres frauduleuses. Après un dessaisissement du Doyen des juges, la procédure a été transférée au procureur de la République financier qui a saisi un juge d’instruction le 23 mars 2026.





Deux enquêtes interconnectées et une «quittance frauduleuse à 918 millions»



Parallèlement à cette guerre interne entre la maison-mère espagnole et sa déclinaison sénégalaise, la Division des investigations criminelles (Dic) avait ouvert une enquête distincte dès le 6 janvier 2025. Cette seconde procédure faisait suite à une plainte de l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje) portant sur l’utilisation présumée d’une fausse quittance d’un montant astronomique de 918 339 800 francs Cfa, enregistrée dans le cadre du contrat liant Aee Power Epc à l’Aser. Face à des «liens de connexité évidents», le Parquet financier a confirmé qu’un même juge d’instruction est désormais saisi des deux dossiers en vue d’une jonction de procédures.

C’est dans ce contexte hyper procédural que s’inscrit la troisième pièce du puzzle : la plainte déposée en octobre 2025 par le député Thierno Alassane Sall. Ce dernier avait saisi le Parquet de céans contre X pour des faits de faux, usage de faux et détournement de deniers publics. Par le biais du soit-transmis n°468 du 24 octobre 2025, la Section de recherches (Sr) de Dakar a été chargée d’une enquête exhaustive dont les investigations se poursuivent activement avec diligence afin de faire toute la lumière sur les faits.



La réaction virulente de Thierno Alassane Sall



La réaction de l’initiateur de la plainte d’octobre 2025 ne s’est pas fait attendre. Se réjouissant de voir les autorités judiciaires sortir de leur réserve, le leader politique a fermement rappelé les enjeux humains et financiers derrière les concepts juridiques. «Des mois après ma plainte d’octobre 2025 dans le dossier Aser, et les auditions de la Section de recherches, je me réjouis de voir le Pjf rompre le silence», a martelé le député. «37 mil­liards ne s’évaporent pas sans coupables. Détourner l’argent d’un marché d’électrification rurale est un crime contre nos compatriotes des campagnes. Il ne fait aucun doute que des têtes vont tomber.»

Refusant de relâcher la pression, Thierno Alassane Sall a prévenu que l’affaire se jouerait sur deux fronts géographiques simultanés : «Notre vigilance demeurera absolue, tant devant les juridictions sénégalaises qu’auprès des tribunaux espagnols, déjà saisis de ce dossier.»



Alors que la Section de re­cherches et les juges d’instruction du Pool judiciaire financier poursuivent leurs travaux, l’opinion publique sénégalaise retient son souffle. Entre fausses quittances, con­flits d’actionnaires européens et accusations de détournement massif de fonds destinés au monde rural, la Justice sénégalaise fait face à l’un de ses premiers tests majeurs de l’ère du Pjf.





























































Le Quotidien