Mondial : Pathé Ciss fait les frais de la dureté du contrôle douanier des Etats-Unis (vidéo)

Arrivé aux Etats-Unis vendredi (5 juin), plusieurs jours après ses coéquipiers (il était engagé en finale de Conférence League avec le Rayo Vallecano), Pathé Ciss a vécu l'intransigeance de la douane américaine. Le milieu de terrain des Lions a été fouillé de fond en comble. Même ses chaussures, en plastique transparent, ont été vérifiées à la loupe par l'agent douanier des Etats-Unis, à l'aéroport.

La séquence (voir vidéo ci-dessous), a surpris certains de la délégation sénégalaise qui attendaient le joueur. Celui qui a filmé la vidéo fait même part de son étonnement de voir les chaussures transparentes du footballeur contrôlées.

Il faut rappeler que les Etats-Unis se montrent très sévères sur les contrôles douaniers lors de cette Coupe du monde. Plusieurs membres de staffs ont été bloqués, alors que des footballeurs, comme l'attaquant irakien Hussein, ont été retenus pendant plusieurs heures.

























































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