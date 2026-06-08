Cinq Pakistanais interpellés par la gendarmerie de Ngor pour…

La Brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Faidherbe a interpellé 5 ressortissants pakistanais à Ngor pour fraude au préjudice de l’opérateur SONATEL. L’opération, menée conjointement par les enquêteurs de la gendarmerie et des experts techniques de la SONATEL, fait suite à une plainte déposée par l’opérateur de télécommunications, qui subissait d’importantes pertes financières en raison de ce montage illégal.



Le système mis en place par les cinq individus permettait de détourner le trafic international de messages SMS vers le réseau local, causant un préjudice financier conséquent à SONATEL. Grâce à l’exploitation des données techniques, les enquêteurs ont pu localiser avec précision le site opérant dans la zone résidentielle de Ngor. Une opération minutieusement préparée a alors été déclenchée, aboutissant à l’interpellation des cinq suspects, tous de nationalité pakistanaise.



Lors de la perquisition, les gendarmes ont saisi un véritable arsenal technique destiné à la fraude. Le matériel confisqué comprend des ordinateurs portables, des passerelles GSM de type SIMBOX, des modems GSM, des routeurs internet, des boîtiers de communication VOIP, plusieurs téléphones portables, un important lot de cartes SIM de différents opérateurs téléphoniques, ainsi que divers supports de stockage numérique et accessoires informatiques. Ce matériel permettait de réorienter les flux de SMS et de générer des revenus illégaux aux dépens de l’opérateur.



Les Pakistanais ont été placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant la justice.





















































Walf