Affaire Batiplus : Rachelle Sleylati en liberté provisoire pour raison médicale

Après plusieurs demandes rejetées, les avocats de Rachelle Sleylati ont finalement vu leur cliente bénéficier d’une liberté provisoire.

En effet, la raison médicale aura pris le dessus, puisque Rachelle a fourni un certificat médical attestant de l’urgence de procéder à une opération chirurgicale. A cela les avocats de Batiplus n’auraient pas opposé une forte résistance en renonçant de faire une contre expertise médicale.

Pour rappel, les résultats concluants de la délégation judiciaire ont retracé plus de neuf cent millions FCFA sur des comptes appartenant à Rachelle et son fiancé Alex Rabih kfoury jusque-là cachés et découvert plus de huit cent millions de patrimoines.

Aux dernières nouvelles, le procès est maintenu et les jours à venir ne manqueront pas de nous édifier.