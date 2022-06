Affaire Boffa Bayotte : René et Ampoi condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité

(Ziguinchor) Le verdict vient de tomber dans le procès de la tuerie de Boffa-Bayotte à la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Ziguinchor. Le journaliste René Capin Bassène, Omar Ampoi Bodian et le chef rebelle César Atoute Badiate (jugé par contumace) ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le juge a ainsi suivi le réquisitoire du procureur général. Le maitre des poursuites avait estimé, lors de sa plaidoirie, qu’ils sont coupables d’association de malfaiteurs, tentative d’assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel.



Deux de leurs coaccusés, à savoir Abdoulaye Diédhiou et Alioune Badara Sané s’en sont sortis avec une peine de 6 mois de prison avec sursis et peuvent rentrer chez eux. Ils sont condamnés pour détention illégale d’armes.



Le juge a par ailleurs acquitté les huit autres co-prévenus dans cette affaite dite « Boffa Bayotte », du nom du village où avaient été exécuté froidement 14 bucherons.



























































Ignace Ndeye (Sud)