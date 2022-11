Affaire Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye: Les deux activistes entendus sur le fond de leur dossier

Le Professeur Cheikh Oumar Diagne et l’activiste Abdou Karim Guèye ont été entendus ce mercredi, sur le fond par le juge du premier cabinet d’instruction. Après deux mois et demi de détention, le pool d’avocat des prévenus a introduit une demande de liberté provisoire pour leurs clients.



« L’interrogatoire de Cheikh Oumar Diagne tire à sa fin. Celui de Karim Xrum Xaax commence dans quelques minutes. Inculpées des chefs des articles 255 (diffusion de fausses nouvelles) et 80 (les autres actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois du pays) du Code Pénales deux personnalités sont assistées par Me Patrick Kabou, Mahecor Diouf substituant Me Moussa Sarr, Abdi Nar Ndiaye, Babacar Ndiaye et moi-même.



Le Doyen des Juges sera saisi aussitôt après d’une requête de la Défense aux fins de solliciter, après deux mois et demi de détention, la main-levée des mandats de dépôt et la remise en liberté des inculpés, à charge pour le magistrat instructeur de transmettre cette demande au Procureur de la République pour avis », a annoncé Me Khoureychi Ba.





























































leral