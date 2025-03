Affaire Didier Badji-Fulbert Sambou : après Ibrahima Sall, Ahmed Suzanne Camara convoqué à la Sr

Les convocations se poursuivent dans l'affaire Fulbert Sambou, sergent de gendarmerie, et Didier Badji, agent à la Direction des Renseignements militaires, disparus dans des circonstances mystérieuses. Après le chroniqueur de Sans-Limites, Ibrahima Sall, c'est autour du Ahmed Suzanne de répondre aux enquêteurs de la Section de recherches (Sr).



Lors d'une émission à la SenTv, le responsable de l'Alliance pour la République ( Apr, ancien parti au pouvoir) avait déclaré que "Fulbert Sambou et Didier Badji ont été tués". Sur WalTv et dans d'autres médias, M. Camara a réitéré ses propos. Cette fois-ci, il est plus loin en accusant Ousmane Sonko, Pape Alé Niang et leurs camarades du projet Pastef. " Qui avait intérêt à ce qu'ils meurent? C'est bien Ousmane Sonko (actuel Premier ministre), Pape Alé Niang (actuel Directeur général de la Rts) et Cie. Pour trouver ceux qui les ont éliminés, il faut aller voir dans le camps de Ousmane Sonko. Ils ont été mobilisés dans le cadre de l'enquête", avait soutenu M. Camara.



























































