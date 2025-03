Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : le chroniqueur de "Sans Limites", Ibrahima Sall présentement à la Section de recherches

Le chroniqueur du site "Sans Limites", Ibrahima Sall, est actuellement entendu par la Section de recherches après avoir été convoqué dans le cadre de l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Les enquêteurs souhaitent qu'il apporte des éléments de preuve à l'appui de ses déclarations sur ce dossier.



Dans une intervention sur le site Walfnet , Ibrahima Sall avait affirmé que les deux gendarmes avaient été piégés par l'un de leurs promotionnaires, dont le numéro figurait dans le téléphone de Didier Badji. Il va plus loin en soutenant que l'opération aurait été menée sous la surveillance d'un haut responsable de la gendarmerie et que des actes de torture auraient été infligés aux détenus.







































Pressafrik