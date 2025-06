Affaire Dieyna Baldé vs Diop Iseg : le procès encore renvoyé

Le feuilleton judiciaire opposant Mamadou Diop, plus connu sous le nom de Diop Iseg, à la chanteuse Dieyna Baldé connaît un nouveau rebondissement. Prévu pour ce jeudi 19 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Dakar, le procès a été une nouvelle fois renvoyé, cette fois au 6 novembre prochain. En cause : l’absence des deux parties et une nouvelle citation qui doit être introduite.



Selon le journal Les Échos, ni Mamadou Diop ni Dieyna Baldé ne se sont présentés à l’audience, pourtant annoncée comme décisive pour la suite du dossier. Le tribunal, constatant ces absences, a décidé de reporter l’affaire, comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises.



Pour rappel, les faits remontent à 2020. À l’époque, Mamadou Diop, président-directeur général de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), avait été accusé de pédophilie et de détournement de mineure par la chanteuse Dieyna Baldé, qui était alors mineure. L’affaire avait rapidement pris une ampleur nationale, alimentée par les réseaux sociaux et la presse, d’autant plus que la jeune artiste était une protégée du célèbre homme d’affaires.



Diop Iseg avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il avait passé environ un mois en détention provisoire avant d’obtenir une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Depuis lors, le dossier évolue lentement, rythmé par les multiples renvois d’audience.



Si les avocats des deux camps ne se sont pas encore exprimés publiquement sur ce nouveau report, certaines sources évoquent des difficultés de procédure liées à la convocation des parties. D’autres estiment que ce report pourrait être stratégique, dans une tentative de temporisation ou de recherche d’arrangement à l’amiable.























Sndirect