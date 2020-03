Affaire Diop Iseg : Le procureur va renvoyer le dossier à l'instruction.

La Division spécial de cybercriminalité avait refermé l'enquête en renvoyant devant le procureur ce mercredi. Mamadou Diop, patron de l’Iseg, tout en retenant le délit de « détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche » au préjudice de Dieynaba Baldé, 17 ans.



Déféré, Diop Iseg n'a pu voir le substitut du procureur de la République. Le face-à-face entre le directeur de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion et le représentant du parquet n’a pu avoir lieu.



Le mis en cause a en effet bénéficié d'un retour de parquet et sa garde-à-vue a été prolongée. Le président directeur général du groupe Iseg passera la nuit dans les locaux du Commissariat central de Dakar, selon une source concordante.



Ce qui permettrait au parquet d’avoir assez de temps pour mener à bien ses réquisitoires et requalifié, si besoins en est, les infractions retenues lors de l’enquête préliminaire.



Mieux, le représentant du ministère public a décidé de renvoyer à l'instruction le dossier Diop Iseg, a indiqué à Dakaractu une source judiciaire. « Le juge d'instruction va saisir un juge d’instruction à qui il va confier l’enquête », nous apprend-on.