Affaire Epstein- Arrêté alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dakar : l’ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel, retrouvé mort en prison

Arrêté au mois de Septembre dernier alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dakar, l’ancien agent de mannequins français, Jean-Luc Brunel, a été retrouvé mort en prison, annoncent plusieurs médias Européens. L'ancien agent de mannequins, avait vu son nom cité dans une enquête aux États-Unis sur le scandale sexuel impliquant Jeffrey Epstein. Il a été rattrapé avant de monter dans l'avion par la police aux frontières (PAF), alors qu'il tentait de regagner le Sénégal où il devait passer les fêtes de fin d'année, informait le parquet de Paris.

Il avait été mis en examen dans une enquête à Paris pour viols et agressions sexuelles. Il était aussi soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein et accusé de viols par plusieurs anciens top-model.

Trafic international et traite d'êtres humains faisaient partie des chefs d'accusation retenus à son encontre.

Dans un article à la suite de son arrestation « sur les traces du "prédateur" sexuel arrêté en partance pour Dakar : Qui sont les contacts de Jean Luc Brunel ? » Dakaractu s’était interrogé sur les véritables contacts du prédateur français. Ce dernier avait été aperçu en février 2020 à la pose de la première pierre du Stade du Sénégal de Diamniadio, qui sera inauguré ce mardi 22 février.

Une cérémonie présidée par le Chef de l'État, où il figurait en bonne place dans la tribune officielle...