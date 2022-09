Affaire Kaliphone : Une autre victime se signale

Sur ces entrefaites, Kaliphone est convoqué ce lundi à 10 heures à la gendarmerie de Ouakam. Il est déjà poursuivi pour viol, séquestration et coups et blessures volontaires sur Adja Thiaré Diaw.



Cette dernière détient un certificat médical attestant d’une Incapacité temporaire de travail (ITT) de huit jours. Elle porte des blessures aux bras et au dos.



Adja Thiaré Diaw, une jeune fille de 19 ans, accuse Kaliphone d’avoir tenté d’entretenir des relations intimes forcées.



D’après Le Soleil, Kaliphone reconnaît avoir transporté la plaignante, mais nie l’avoir violée et avoir levé la main sur elle.