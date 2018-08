Affaire Khalifa Sall : La condamnation de 5 ans de prison ferme confirmée en appel

La cour d'appel de Dakar a définitivement statué jeudi sur l'affaire dite de la caisse d'avance impliquant Khalifa Sall et Cie.



Le juge Demba Kandji constate que l'édile est "coupable des faits qui lui sont reprochés" et confirme ainsi le jugement de première instance : 5 ans de prison ferme. Mieux, le magistrat a confirmé en appel un premier jugement sanctionnant Khalifa Sall et le mettant à l'amende pour le remboursement (solidairement) de la somme de 1,830 milliards, alloués à l'Etat du Sénégal en guise de dommages et intérêts.



Le 30 mars dernier, le Maire de Dakar avait déjà été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions avant de faire appel de cette décision...