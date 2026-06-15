Affaire Ndiaga Seck : Six de ses présumés amants écroués, un gendarme cité sur procès-verbal

Ils ont tous été inculpés puis placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur, rejoignant ainsi l'homme politique Ndiaga Seck à la prison de Louga.



Selon des informations exclusives de Seneweb, le tailleur Cheikh Niass a confié sur procès-verbal avoir entretenu des rapports sexuels avec le gendarme B. Diallo, et avec les nommés Makhou et Fallou, tous deux émigrés établis aux États-Unis. Il a également cité deux autres de ses partenaires, décédés entre-temps.



Revenant sur ses relations sexuelles avec Ndiaga Seck, le tailleur a indiqué qu'il était aussi bien le partenaire actif que le partenaire passif. Il affirme par ailleurs ignorer les circonstances exactes de sa contamination au VIH, selon ses déclarations consignées sur procès-verbal.



Parmi les six mis en cause, quatre sont porteurs du VIH/sida, d'après les résultats des tests sérologiques.



Tous ces suspects ont été interpellés à Dakar par la Division spéciale de cybersécurité, avant d'être transférés au commissariat urbain de Linguère.



Au total, 32 individus ont été arrêtés et incarcérés dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels par la police de Linguère.















































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