Pape Thiaw : "Demain, je pense qu’on verra la vraie version du Sénégal"

Revenant sur le niveau de l’équipe, le sélectionneur a rappelé que les matchs amicaux et les différentes préparations avaient un objectif clair : ajuster les automatismes et remettre tout le groupe au même niveau.



« Je comprends que le Sénégal de la CAN et le Sénégal des matchs amicaux soient un peu différents dans les perceptions. Mais pour moi, les matchs amicaux servent avant tout à préparer l’équipe », a-t-il expliqué.



Pape Thiaw a insisté sur un point : plusieurs cadres manquaient de temps de jeu en club. Le staff s’est donc concentré sur leur remise à niveau physique et technique. L’idée était de gommer les écarts et d’aligner tout le monde avant la compétition.



« Nous avons aussi eu des joueurs qui manquaient de temps de jeu, donc nous sommes concentrés sur leur remise à niveau », a-t-il précisé.



Pour le sélectionneur, cette préparation méthodique doit porter ses fruits dès demain. Il promet un Sénégal plus complet, plus tranchant.



« Demain, je pense qu’on verra la vraie version du Sénégal », a-t-il lancé.



Un message qui sonne comme une promesse aux supporters : finis les tests, place au résultat. Les Lions sont prêts à rugir pour de vrai.

























































Igfm