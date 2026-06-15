Visite du ministre Alpha Thiam à Wally Ballago Seck : la sortie de l’artiste enflamme les réseaux sociaux

Devant le ministre, Wally Seck aurait tenu des propos sans détour : « Ce pays ne peut pas avancer sans Wally Seck. On ne peut pas faire avancer ce pays sans moi, et ce, sur tous les plans. Avec mon influence, si je ne suis pas impliqué dans vos programmes, ils risquent d’échouer ».



Une sortie qui n’a pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux.



Les réactions sont partagées. Pour plusieurs internautes, ces propos traduisent un manque d’humilité. Ils estiment que l’artiste s’attribue une importance excessive et dénoncent une « mauvaise communication devant une autorité de l’État ».



D’autres prennent la défense du chanteur. Pour eux, Wally Ballago Seck ne fait que rappeler son poids réel dans le paysage culturel sénégalais. Une manière d’affirmer son influence et de négocier sa place dans les programmes du nouveau ministre.



La visite du ministre Alpha Thiam chez Wally Seck visait sans doute à échanger sur l’avenir de la culture. Elle a finalement ouvert un autre débat : celui du rôle et de la posture des grandes figures artistiques face à l’État.































































Igfm