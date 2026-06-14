Affaire Pape Cheikh DIALLO : le juge d’instruction passe à la phase des auditions

L’enquête judiciaire ouverte dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh DIALLO et consorts connaît une nouvelle évolution. Le juge du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye poursuit les auditions des personnes impliquées dans ce dossier, qui a conduit à l’interpellation d’une centaine de suspects par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.



Selon des informations rapportées par Seneweb, trois journalistes placés sous mandat de dépôt depuis près de deux mois ont déjà été entendus sur le fond du dossier par le magistrat instructeur. Il s’agit de Kadior CISSÉ, employé de la 7TV, de Pape GAYE TALL, journaliste à Kéwoulo TV, ainsi que de Souleymane Fatou NDAO, collaborateur de Malikia TV.





D’après les éléments de l’enquête, Kadior CISSÉ entretiendrait une relation avec Ibrahima Magib SECK. Quant à Pape GAYE TALL, il serait en couple avec son confrère de la 7TV, selon les informations recueillies par les enquêteurs. Pour sa part, Souleymane Fatou NDAO aurait été mis en cause par l’un des six présumés partenaires du chanteur Djiby DRAMÉ.



En revanche, le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué NDIAYE, n’avait pas encore été convoqué par le juge d’instruction jusqu’à jeudi dernier.



Par ailleurs, des sources proches du dossier indiquent que la BR de Keur Massar pourrait procéder à une nouvelle vague d’interpellations après l’audition de l’ensemble des suspects déjà arrêtés.



Pour rappel, à la suite du démantèlement présumé de ce réseau, le procureur Saliou DICKO avait requis l’ouverture d’une information judiciaire afin de permettre l’identification et l’interpellation de toute personne susceptible d’être impliquée dans cette affaire.





























































Walf