L’arbitre somalien Omar Artan, privé de Coupe du monde aux États-Unis, sera rémunéré normalement par la Fifa selon la BBC

Un gros raté pour l’image de la Fifa qu’il faut maintenant compenser. Omar Artan, l’arbitre somalien qui n’a pu participer à la Coupe du monde après le refus des États-Unis de le laisser entrer sur le territoire, recevra l’intégralité de son salaire prévu pour le Mondial, selon les informations de la BBC. Même s’il n’arbitrera donc aucun match de la compétition.



Selon la radio britannique, les arbitres ne connaissent pas les montants des rémunérations qu’ils touchent avant la compétition, qui sont payées une fois celle-ci terminée. Après l’incident, qui l’a vu bloqué par les autorités américaines à l’aéroport de Miami au titre d’une supposée ”association avec des membres suspectés d’organisations terroristes”, Omar Artan a été invité à arbitrer la Supercoupe d’Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa à Salzburg, le 12 août. Il avait été nommé arbitre de l’année en 2025 par la Confédération africaine de football (Caf).