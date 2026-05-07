Affaire Pape Cheikh Diallo : Le face-à-face entre les agents du Port, Bamba Amar et Birahim Fall devant le juge

Le juge du premier cabinet près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a procédé, ce jeudi, à une audition au fond dans le dossier d’acte contre nature impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo. Il s’agit des agents du Port autonome de Dakar, Bamba Amar et Birahim Fall. Le premier susnommé avait été arrêté le 28 avril dernier, dans le cadre d’une délégation judiciaire, à la suite des déclarations de son collègue. Celui-ci avait cité son nom devant les gendarmes-enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, en le présentant comme son partenaire. Présentés au juge d’instruction, ils avaient été tous les deux placés sous mandat de dépôt. Toutefois, le juge a tenu, ce 7 mai, leur audition au fond suivie d’une confrontation.

Dans un article, Seneweb avait annoncé la libération d’office de Bamba Amar après l’audition. Cette nouvelle, qui nous avait été soufflée par l’un de ses avocats, a été contredite au niveau du parquet de Pikine-Guédiawaye. Bamba Amar est toujours en détention.







































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