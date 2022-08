Affaire Sonko-Adji Sarr : L’avocate qui fait tomber Depardieu et PPDA bientôt dans le dossier

Me Elodie Tuailon Hibon va-t-elle ajouter Ousmane Sonko sur la liste de prédateurs sexuels qu’elle a fait tomber ? L’avocate a fait tomber PPDA (Patrick Poivre d’Avor), la grande star de la télé, de l’acteur et star de cinéma mondial Gerard Depardieu et qui fait trembler actuellement Darmanin le ministre de l’Intérieur français qu’une des ses clientes accuse de viol. D’après nos sources, elle va bientôt entrer dans le dossier pour la défense de Adji Sarr. Un célèbre avocat Dakarois est présentement à Paris pour lui faire un briefing sur le dossier. Cette avocate médiatique, très proche de MeeToo, est la terreur des hommes politiques et stars prédateurs sexuels. Dans l’affaire PPDA, elle a fait appel aux témoignages de toutes les victimes de PPDA même celles qui n’avaient pas osé porter plainte et elle avait insisté dans le journal Libé « sur l’importance des témoignages même si les faits sont prescrits ». Imaginons déjà le spectacle à Dakar avec un défilé de témoignages à la barre. Avec l’entrée de cette avocate dans le dossier, le Mouvement MeeToo risque déferler à Dakar après les Etats Unis et France. Avec MeeToo, la peur a changé de camp.