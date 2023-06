Affaire Sweet Beauté : La décision de Justice (DOCUMENT)

La Décision de Justice, dans l’affaire Sweet Beauté, est à présent disponible. Dans le document d’une trentaine de pages, il est retracé les différents aspects du procès qui a abouti à la condamnation de Ousmane Sonko (2 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 600 000 francs Cfa) et de Ndeye Khady Ndiaye.



Il y a deux semaines, face à la presse, Ismaila Madior Fall, le ministre de la Justice, répondait aux questions des journalistes sur l’exécution de la peine dont a écopé le leader de Pastef. «Il faut que la décision soit disponible. lorsqu’elle est disponible, il faut qu’elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, la deuxième étape est que lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier ou alors le parquet qui a la charge d’exécuter la décision de justice peut aller l’arrêter et l’amener en prison.»



Sur la question de l'arrestation éventuelle, Me Bamba Cissé, avocat de Ousmane Sonko, avait dit ceci sur la question : «La loi dispose que quand vous êtes en état de contumace, si vous vous constituez prisonnier ou quand vous êtes arrêté, le procès doit être refait. Mais nous, à ce stade, nous ne jugeons pas encore nécessaire de nous constituer prisonnier. Que chacun prenne ses responsabilités. Ils savent où se trouve le contumax (Ndlr : Sonko), s’ils veulent l’arrêter qu’ils aillent le chercher. En l’état actuel des chose, c’est inenvisageable de se constituer prisonnier», avait clarifié l’avocat.

































































igfm