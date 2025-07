Italie : un Sénégalais grièvement blessé par balles à Forlì

Un Sénégalais de 39 ans a été grièvement blessé par balles dimanche soir à Forlì, dans la rue Fratelli Spazzoli, en Italie. Selon Les Échos, les faits seraient liés à un règlement de comptes avec un Italien, qui a utilisé un fusil modifié et non autorisé.



Touchée à plusieurs reprises, la victime a réussi à se réfugier près d’une pizzeria, où elle a été secourue avant d’être transportée à l’hôpital. Bien que grièvement blessée, ses jours ne sont pas en danger.





L’agresseur s’est rendu une trentaine de minutes après l’attaque, reconnaissant les faits et remettant l’arme utilisée. Il a été arrêté puis placé en résidence surveillée, en attendant son audience de validation.



Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’arme et les motivations précises de l’attaque, qui a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise locale.













































Walf