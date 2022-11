Affaire Sweet Beauté : Ousmane Sonko devant le Doyen des juges ce jeudi, Yewwi Askan Wi face à la presse...

C'est officiel, le leader du parti Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, fera face au doyen des juges ce jeudi, dans le cadre de l'affaire dite Sweet Beauté. C'est ce que renseigne le communiqué largement partagé de la coalition Yewwi Askan Wi qui annonce une conférence de presse demain pour se prononcer sur cette convocation.



« Suite à la convocation jeudi prochain de Monsieur Ousmane SONKO, Président du Pastef et membre de la coalition Yewwi Askan wi dans l'affaire Sweet Beauty, la conférence des leaders convie la presse nationale et internationale à un point de presse. Ce sera ce Mercredi 02 Novembre 2022 à 11h au siège du PRP sur la VDN », renseigne le communiqué rendu public ce mardi 01 Novembre 2022 et signé par la commission communication de la coalition Yewwi Askan Wi...























