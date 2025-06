Affaire Transcon / Fraude douanière : Le DG tchèque Ilza Mazanek sort discrètement de prison après une transaction

Ilza Mazanek, directeur général de Transcon, a recouvré la liberté après six mois de détention. Une sortie qui soulève bien des questions sur fond de diplomatie et d’arrangement financier.



C’est un dénouement discret pour une affaire explosive. Le ressortissant tchèque Ilza Mazanek, patron de Transcon — la société chargée du Programme de reconstruction des aéroports régionaux — a été libéré jeudi dernier, après avoir conclu une transaction avec l’administration des Douanes sénégalaises.



Arrêté en décembre 2024 alors qu’il tentait de fuir le pays par le poste-frontière de Diama, Mazanek était visé pour de lourdes accusations : importations sans déclaration, infraction au code des changes et blanchiment de capitaux. Il avait été incarcéré peu après son inculpation.



Selon Libération la libération de l’homme d’affaires tchèque n’est pas le fruit d’un simple arrangement financier. Elle résulte d’intenses négociations diplomatiques entre Dakar et Prague. Le montant exact de la transaction reste confidentiel, mais il serait nettement inférieur aux sommes initialement réclamées par la Douane sénégalaise.























































