Affaire de la drogue saisie à Bissau : Un conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale du Niger dans le coup

Samedi dernier, la police judiciaire Bissau Guinéenne a démantelé un réseau de narcotrafiquants de drogue suite à une importante saisie de 789 kg de cocaïne enfouie dans des sacs dissimulés à leur tour dans des emballages noirs. La drogue a été acheminée par voie maritime à Bissau et devait être transportée au Mali par un camion immatriculé TH (Thiès), deuxième région du Sénégal.



Les policiers judiciaires Bissau guinéens ont, dans la foulée, mis la main sur quatre suspects dont un Sénégalais, deux Nigériens et un Bissau-Guinéen. Selon un site nigérien consulté par Dakaractu, l’un des mis en cause n’est personne d’autre qu’un conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale de la République nigérienne. Mohamed Sidy Ahmed dont la carte professionnelle et le passeport ont été versés dans le dossier, a été présenté au procureur et placé en détention.



Pour ce qui est du citoyen sénégalais arrêté dans cette affaire, nos investigations ne nous permettent pas à l’heure actuelle d’être affirmatif sur son identité. Mais il est évident que cette affaire aux multiples ramifications n’a pas livré tous ses secrets.









