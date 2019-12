Affaire de la sextape de Touba: Le pharmacien Moussa Mbaye et sa fille condamnés

Le Tribunal des flagrants délits de Diourbel a jugé hier l’affaire de la sextape qui avait secoué Touba, il y a quelques jours. Prévenus dans cette affaire, le pharmacien Moussa Mbaye, sa fille Sokhna Maï Mbaye et Aïssatou Guye dit Dié, amie de sa fille ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement dont six mois ferme. Ils sont poursuivis par la dame Tayrou Mbacké pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’image contraire aux bonnes mœurs.



Pour rappel, Tayrou Mbacké, fille d’un dignitaire mouride avait envoyé ses photos intimes à son amant, Khadim Khouma. Par la magie du Net, souligne L’Observateur l’épouse de ce dernier Sokhna Maï Mbaye est parvenue à capturer les images obscènes avant de les transférer à son amie, Aïssatou Guèye dit Dié. Laquelle les a envoyés à Moussa Mbaye, père de Sokhna Maï Mbaye.



Ce dernier également a envoyé les photos à un ami du nom de Khadim Lô. Et, de fil en aiguille, les clichés ont atterri dans les réseaux sociaux. Sur ce, Tayrou Mbacké a saisi le Commissaire de la police de Plateau à Dakar d’une plainte qui a entraîné l’arrestation de Moussa Mbaye, Sokhna Maï Mbaye et Aïssatou Guye dit Dié.