Affaire de mœurs : Diop Iseg placé sous mandat de dépôt par le juge du huitième Cabinet, file tout droit vers l’instruction.

Mamadou Diop, PDG de l’Iseg a été déféré devant le procureur de la République près du TGI de Dakar pour les infractions de corruption de mineure, détournement de mineure et pédophilie.



Le directeur de l’Institut supérieur d’entrepreneurahip et de gestion a été placé ce jeudi 12 mars sous mandat de dépôt pour les délits susvisés par le juge du huitième cabinet d’instruction, qui a hérité du dossier. Diop Iseg devrait prendre son mal en patience, le procureur a envoyé le dossier en instruction.



Il va commencer, dans la nuit de jeudi

à vendredi, à faire l’objet d’une détention préventive à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, au terme de quelques jours de garde à vue suivie d’un retour de parquet mercredi.



Mamadou Diop, le patron du Groupe Iseg, est éclaboussé par une étrange affaire de mœurs. Celle-ci a éclaté lorsque Dieynaba Baldé 17 ans a déposé une plainte auprès de la Brigade des mœurs du commissariat central de Dakar. La victime, qui a été révélée au grand public par l'émission Sen Petit Gallé, sous le sobriquet de « Dieyna », lui reproche de l'avoir mise enceinte.







































dakaractu