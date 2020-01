Affaire des 10 milliards de l'Artp : Décision repoussée au 23 janvier prochain.

La Chambre de discipline et financière de la Cour des comptes a prorogé au 23 janvier 2020 le délibéré dans l'affaire dite des 10 milliards de l'Artp, a-t-on appris auprès de la juridiction, qui devait rendre sa décision le jeudi 16 janvier prochain.



Ndongo Diao et Daniel Goumalo Seck sont poursuivis pour des délits financiers. Les deux anciens DG de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) ont été mis en cause « dans un dossier judiciaire relative au scandale de 10 milliards à l'Artp », selon un rapport de l’Ige, entre 2005 et 2012.



Avant d’être jugés « pour des manquements dans le cadre des passations de marchés sans publicité suffisante par entente directe sans preuve ». À l’issue du procès, le parquet a requis une amende de 150 millions de Fcfa à l’encontre du principal prévenu, Ndongo Diao.



Daniel Goumalo Seck devra s’acquitter d’une amende de 100 millions, selon le procureur près la Chambre de discipline et financière de la Cour des comptes.